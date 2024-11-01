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Личка использовал нецензурное слово при описании игры «Динамо» в матче с «Ростовом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка недоволен ничьей с «Ростовом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

— Результатом недоволен. Доволен первым таймом, когда команда хотела играть в футбол, старалась искать дыры. «Ростов» дисциплинированная команда, садилась в низкий блок. У них хороший командный дух. Очень тяжело пройти к штрафной. Комличенко забил красивый гол. Понравилось, что команда продолжала играть, давила соперника. Очень быстро получилось забить ответный гол.

В перерыве сказал ребятам, чтобы они старались играть, продолжали владеть мячом, использовали ситуации 1 в 1 на флангах. Во втором тайме футбол ушел не знаю куда: осталась борьба, длинные мячи, подбор. Во втором тайме были две команды, которые били мячи вперед и играли наудачу. Мы играли наудачу: рикошеты, подбор мяча, удар, может быть. Не было футбольного качества.

Как бы, так скажем, просто [команда] играла прагматично: бей вперед и посмотрим, что будет. Это вообще * * * * * *. Катастрофа, — сказал Личка на пресс-конференции.

«Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН» (9 ноября).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Марцел Личка
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2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
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 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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