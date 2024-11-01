Личка использовал нецензурное слово при описании игры «Динамо» в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка недоволен ничьей с «Ростовом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

— Результатом недоволен. Доволен первым таймом, когда команда хотела играть в футбол, старалась искать дыры. «Ростов» дисциплинированная команда, садилась в низкий блок. У них хороший командный дух. Очень тяжело пройти к штрафной. Комличенко забил красивый гол. Понравилось, что команда продолжала играть, давила соперника. Очень быстро получилось забить ответный гол.

В перерыве сказал ребятам, чтобы они старались играть, продолжали владеть мячом, использовали ситуации 1 в 1 на флангах. Во втором тайме футбол ушел не знаю куда: осталась борьба, длинные мячи, подбор. Во втором тайме были две команды, которые били мячи вперед и играли наудачу. Мы играли наудачу: рикошеты, подбор мяча, удар, может быть. Не было футбольного качества.

Как бы, так скажем, просто [команда] играла прагматично: бей вперед и посмотрим, что будет. Это вообще * * * * * *. Катастрофа, — сказал Личка на пресс-конференции.

«Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН» (9 ноября).