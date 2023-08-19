Личка рассказал, что должен сделать игрок «Динамо», который получит кепку Яшина больше всех раз

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после победы над ЦСКА (2:1) в пятом туре РПЛ рассказал «СЭ», что ждет игрока бело-голубых, который получит кепку Льва Яшина наибольшее количество раз за сезон.

— Кепку Яшина за победу над ЦСКА получил Муми Николя Нгамале.

— Какая награда будет тому игроку, который получит кепку Яшина больше всех раз за сезон?

— Не знаю, ему потом надо всем купить пиво! (Смеется.)

— Какое, «Балтику»?

— Хорошее чешское.

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы в матче 3-го тура над «Зенитом» (3:2) рассказал о новой традиции в команде. Лучший игрок команды получает кепку Льва Яшина.