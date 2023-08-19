«Урал» обыграл «Балтику» и поднялся на первое место в РПЛ

«Урал» на выезде оказался сильнее «Балтики» в матче 5-го тура РПЛ — 1:0. Встреча прошла на «Ростех Арене».

Единственный гол забил форвард Алексей Каштанов на 49-й минуте. Он реализовал 11-метровый удар.

«Урал» в пяти матчах РПЛ одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Команда Виктора Гончаренко с 13 очками поднялась на первое место в турнирной таблице. «Балтика» занимает 14-ю строчку с 3 баллами.

В следующем туре РПЛ «Урал» сыграет с «Зенитом» 26 августа, а «Балтика» — с «Крыльями Советов» (27 августа).