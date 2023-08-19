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Сегодня, 19:30

«Спартак» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Спартак» на своем поле примет «Зенит» 20 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Вендел и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 20 августа, «Спартак» на своем поле примет «Зенит» в рамках 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 18:30. Также за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«Спартак» после 4-х туров РПЛ занимает 4-е место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 9 очков. «Зенит» занимает 7-е место. В активе действующих чемпионов России 7 баллов.

Матч будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, ассистентами станут Максим Гаврилин и Александр Богданов. Резервным судьей назначен Артем Чистяков. За ВАР будет отвечать Виталий Мешков.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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РПЛ: «Динамо» обыграло ЦСКА, «Спартак» — «Зенит» и другие матчи 5-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
2
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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