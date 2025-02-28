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Личка: «У Тюкавина нет спада»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Марцел Личка и Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» оценил игру форварда Константина Тюкавина в текущем сезоне.

— В прошлом сезоне Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ, сейчас пока в числе претендентов не фигурирует. Почему?

— В начале сезона у него не получалось забить, и он чуть-чуть занервничал из-за этого. Я ему сказал: «Помнишь, ты не забивал в прошлом сезоне 11 матчей? А в итоге финишировал на втором месте среди бомбардиров, признали лучшим». Пусть не забиваешь, но старайся работать для команды — придержать мяч, отдать передачу. Были игры без голов, где он сыграл хорошо. С «Краснодаром», например, где с его пасов должны были забивать другие. Но мы проиграли, а в таком случае никто не обращает внимания, как ты выглядел. Уступили, не забил — высоких оценок не заслужишь. Для меня Тюкавин вообще ничего не потерял из своего мастерства, у него нет спада. А в последнем туре перед отпуском забил два сам и сделал ассист Карраскалю. Уверен, что весной все будет в порядке.

— То есть не согласны с теми критиками, которые считали, что звание лучшего в прошлом сезоне могло вскружить голову?

— Нет. Может быть, в самом начале сезона эти разговоры: я много бегаю, мне не дают передач... Но в целом ничего такого. С передачами так: сделал десять открываний, не получил мяч — делай одиннадцатое. А на двенадцатом получишь и забьешь. Нельзя останавливаться, думать, что не получил десять раз, как плохо. С негативными мыслями и до апреля не забьешь. Надо всегда смотреть позитивно, только вперед. Верить в себя и работать. Залетит какой-то случайный гол, и дальше пойдет удачная серия.

Марцел Личка и&nbsp;Данил Глебов.«Динамо» — команда джентльменов, а нужны хард-рок и хеви-метал». Личка — о Бителло, Глебове и борьбе за золото

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Константин Тюкавин
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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