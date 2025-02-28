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28 февраля 2025, 09:30

Личка — о демарше Бителло: «Он поступил неправильно»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Бителло и Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» отреагировал на поступок полузащитника Бителло, который не приехал на старт зимнего сбора команды.

— Ваше отношение к поступку Бителло, который отказывался возвращаться в «Динамо»?

— Бителло решал вопрос с агентом, который сказал ему: «Есть предложение от «Ботафого», «Динамо» тебя не хочет отпускать, не поедешь на сбор». Он не первый и не последний бразилец в подобной ситуации. Такое было и в «Реале», и в «Интере», и будет еще много где. Я всегда говорю: только игрок решает, как ему стоит поступать. Агент может помочь найти тебе клуб, сделать контракт, но остальное — это твоя жизнь, твоя карьера. Не стоит слишком доверяться решениям агентов. Бителло хороший парень. В команде его любят за позитивное мышление. Я Бителло сказал: «Ты неправильно сделал, потому что у тебя есть контракт. «Динамо» выполняет контрактные обязательства, и ты должен. Начинаются сборы — надо приехать. Хочешь уйти? Это решают руководители клубов, агент, а ты тренируешься с «Динамо». Договорятся — соберешь чемодан и уедешь в хорошей форме. Нет — нет. А что вместо этого? Тренировки пропустил, занимался сам. Клуб тебя оштрафовал, потому что ты вовремя не приехал на сборы». Вы, журналисты, спрашиваете: как футболиста приняли, а извинялся он или нет? Кому это все было нужно? Мы это все обсудили, думаю, Бителло все понял, у него не пусто в голове. Он сказал, что концентрируется на игре за «Динамо», потому что в один день хочет сделать шаг вперед. Если будет плохо играть, то «Ботафого» уже не заберет.

— Лунев говорил, что ждал слов Бителло после возвращения. Вы ему не советовали извиниться?

— Он взрослый человек, сам решает, что ему делать. Я не могу привести за ручку — извиняйся. Мне было важно поговорить с Бителло. Чтобы не получить футболиста, который будет обижен, что его не отпустили. Голова должна быть чистой, а мысли — только о футболе.

— Снижение желания у него не заметили?

— Бителло приходит на тренировки с улыбкой, в хорошем настроении, работает с полной отдачей. И, судя по матчам, никаких ментальных проблем у бразильца нет.

Марцел Личка и&nbsp;Данил Глебов.«Динамо» — команда джентльменов, а нужны хард-рок и хеви-метал». Личка — о Бителло, Глебове и борьбе за золото

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Бителло
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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