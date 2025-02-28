Личка — о демарше Бителло: «Он поступил неправильно»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» отреагировал на поступок полузащитника Бителло, который не приехал на старт зимнего сбора команды.
— Ваше отношение к поступку Бителло, который отказывался возвращаться в «Динамо»?
— Бителло решал вопрос с агентом, который сказал ему: «Есть предложение от «Ботафого», «Динамо» тебя не хочет отпускать, не поедешь на сбор». Он не первый и не последний бразилец в подобной ситуации. Такое было и в «Реале», и в «Интере», и будет еще много где. Я всегда говорю: только игрок решает, как ему стоит поступать. Агент может помочь найти тебе клуб, сделать контракт, но остальное — это твоя жизнь, твоя карьера. Не стоит слишком доверяться решениям агентов. Бителло хороший парень. В команде его любят за позитивное мышление. Я Бителло сказал: «Ты неправильно сделал, потому что у тебя есть контракт. «Динамо» выполняет контрактные обязательства, и ты должен. Начинаются сборы — надо приехать. Хочешь уйти? Это решают руководители клубов, агент, а ты тренируешься с «Динамо». Договорятся — соберешь чемодан и уедешь в хорошей форме. Нет — нет. А что вместо этого? Тренировки пропустил, занимался сам. Клуб тебя оштрафовал, потому что ты вовремя не приехал на сборы». Вы, журналисты, спрашиваете: как футболиста приняли, а извинялся он или нет? Кому это все было нужно? Мы это все обсудили, думаю, Бителло все понял, у него не пусто в голове. Он сказал, что концентрируется на игре за «Динамо», потому что в один день хочет сделать шаг вперед. Если будет плохо играть, то «Ботафого» уже не заберет.
— Лунев говорил, что ждал слов Бителло после возвращения. Вы ему не советовали извиниться?
— Он взрослый человек, сам решает, что ему делать. Я не могу привести за ручку — извиняйся. Мне было важно поговорить с Бителло. Чтобы не получить футболиста, который будет обижен, что его не отпустили. Голова должна быть чистой, а мысли — только о футболе.
— Снижение желания у него не заметили?
— Бителло приходит на тренировки с улыбкой, в хорошем настроении, работает с полной отдачей. И, судя по матчам, никаких ментальных проблем у бразильца нет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -