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Личка о слухах о возможной отставке: «Если на мое место придет Карпин — это будет честь для меня»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Марцел Личка и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о слухах о своем возможном уходе из московского клуба.

— Зимой много разговоров о вашем будущем, насколько крепки ваши позиции. Это нервирует? Отвлекает?

— Вообще не отвлекает. Да и я не пользуюсь соцсетями, мало читаю. Сейчас мой брат Марио прислал мне новость, что якобы Карпин летом может прийти в «Динамо». Но ситуация простая. Мой контракт действует до конца сезона, и случиться может все, что угодно. Я, как тренер, знаю, что мне в любом клубе в любой момент могут сказать: «Спасибо, до свидания». В любой момент.

Вообще не думаю о таких вещах, это просто условие нашей работы. Моуринью сколько выиграл, и что? Ему сказали спасибо в «МЮ», потом сказали спасибо в «Роме».

А если все это читать... Выиграли — люди скажут: «Супер! Красавец! Браво!» Проиграли — те же люди тебя матом обложат. Не вижу смысла. Надо всегда стоять ногами на земле и делать свою работу как можно лучше, не думая, что будет завтра. Может, завтра выйду, а навстречу автомобиль. Так что живи сегодняшним днем и меняй все к лучшему сегодня.

— Но вы впервые в карьере работаете под таким давлением?

— Нет. В Бресте в Белоруссии у моего «Динамо» был очень амбициозный президент. Я не успел один раз проиграть — он тут же пришел в раздевалку. На все стараюсь смотреть позитивно. Если меня поменяет Карпин, главный тренер сборной России, то здесь нечего стыдиться. Это будет даже честь для меня. Не какой-то ноунейм же, верно?

Марцел Личка и&nbsp;Данил Глебов.«Динамо» — команда джентльменов, а нужны хард-рок и хеви-метал». Личка — о Бителло, Глебове и борьбе за золото

После 18 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

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Валерий Карпин
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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