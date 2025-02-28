Личка о слухах о возможной отставке: «Если на мое место придет Карпин — это будет честь для меня»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о слухах о своем возможном уходе из московского клуба.

— Зимой много разговоров о вашем будущем, насколько крепки ваши позиции. Это нервирует? Отвлекает?

— Вообще не отвлекает. Да и я не пользуюсь соцсетями, мало читаю. Сейчас мой брат Марио прислал мне новость, что якобы Карпин летом может прийти в «Динамо». Но ситуация простая. Мой контракт действует до конца сезона, и случиться может все, что угодно. Я, как тренер, знаю, что мне в любом клубе в любой момент могут сказать: «Спасибо, до свидания». В любой момент.

Вообще не думаю о таких вещах, это просто условие нашей работы. Моуринью сколько выиграл, и что? Ему сказали спасибо в «МЮ», потом сказали спасибо в «Роме».

А если все это читать... Выиграли — люди скажут: «Супер! Красавец! Браво!» Проиграли — те же люди тебя матом обложат. Не вижу смысла. Надо всегда стоять ногами на земле и делать свою работу как можно лучше, не думая, что будет завтра. Может, завтра выйду, а навстречу автомобиль. Так что живи сегодняшним днем и меняй все к лучшему сегодня.

— Но вы впервые в карьере работаете под таким давлением?

— Нет. В Бресте в Белоруссии у моего «Динамо» был очень амбициозный президент. Я не успел один раз проиграть — он тут же пришел в раздевалку. На все стараюсь смотреть позитивно. Если меня поменяет Карпин, главный тренер сборной России, то здесь нечего стыдиться. Это будет даже честь для меня. Не какой-то ноунейм же, верно?

После 18 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.