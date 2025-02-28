Личка о слухах о возможной отставке: «Если на мое место придет Карпин — это будет честь для меня»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о слухах о своем возможном уходе из московского клуба.
— Зимой много разговоров о вашем будущем, насколько крепки ваши позиции. Это нервирует? Отвлекает?
— Вообще не отвлекает. Да и я не пользуюсь соцсетями, мало читаю. Сейчас мой брат Марио прислал мне новость, что якобы Карпин летом может прийти в «Динамо». Но ситуация простая. Мой контракт действует до конца сезона, и случиться может все, что угодно. Я, как тренер, знаю, что мне в любом клубе в любой момент могут сказать: «Спасибо, до свидания». В любой момент.
Вообще не думаю о таких вещах, это просто условие нашей работы. Моуринью сколько выиграл, и что? Ему сказали спасибо в «МЮ», потом сказали спасибо в «Роме».
А если все это читать... Выиграли — люди скажут: «Супер! Красавец! Браво!» Проиграли — те же люди тебя матом обложат. Не вижу смысла. Надо всегда стоять ногами на земле и делать свою работу как можно лучше, не думая, что будет завтра. Может, завтра выйду, а навстречу автомобиль. Так что живи сегодняшним днем и меняй все к лучшему сегодня.
— Но вы впервые в карьере работаете под таким давлением?
— Нет. В Бресте в Белоруссии у моего «Динамо» был очень амбициозный президент. Я не успел один раз проиграть — он тут же пришел в раздевалку. На все стараюсь смотреть позитивно. Если меня поменяет Карпин, главный тренер сборной России, то здесь нечего стыдиться. Это будет даже честь для меня. Не какой-то ноунейм же, верно?
После 18 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1