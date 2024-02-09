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9 февраля, 03:12

Личка: «Забирать игрока из другой команды, чтобы он потом не выходил на поле — тоже плохо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему московский клуб не подписал никого из «Оренбурга». Ранее чешский специалист работал в оренбургской команде.

«Мы летом и так взяли троих отличных футболистов, плюс вернулся Бальбуэна. Это повысило уровень команды. У «Оренбурга» есть качественные игроки, футболисты очень хорошего уровня для РПЛ. Но у меня есть уже в середине поля Чавес, Фомин, Бителло, Лаксальт, Карраскаль и Гагнидзе, который сегодня не играл, так как вчера получил ушиб. Забирать игрока из другой команды, чтобы он потом не выходил на поле — тоже плохо. Все хотят играть. У нас большая конкуренция в середине поля. Нет места. Так бывает», — цитирует «РБ Спорт» Личку.

«Динамо» после 18 туров занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-transfery-iz-orenburga-ploho-zabirat-igroka-chtoby-on-sidel-na-skamejke/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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