Личка: «Забирать игрока из другой команды, чтобы он потом не выходил на поле — тоже плохо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему московский клуб не подписал никого из «Оренбурга». Ранее чешский специалист работал в оренбургской команде.

«Мы летом и так взяли троих отличных футболистов, плюс вернулся Бальбуэна. Это повысило уровень команды. У «Оренбурга» есть качественные игроки, футболисты очень хорошего уровня для РПЛ. Но у меня есть уже в середине поля Чавес, Фомин, Бителло, Лаксальт, Карраскаль и Гагнидзе, который сегодня не играл, так как вчера получил ушиб. Забирать игрока из другой команды, чтобы он потом не выходил на поле — тоже плохо. Все хотят играть. У нас большая конкуренция в середине поля. Нет места. Так бывает», — цитирует «РБ Спорт» Личку.

«Динамо» после 18 туров занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.