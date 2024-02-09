Игнатьев: «Ошибка Максименко в матче с «Ростовом» стала очередной в списке тех, которые совершать недопустимо»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ошибку голкипера «Спартака» Александра Максименко в товарищеском матче с «Ростовом» (0:3).

«Это ошибка, которую нельзя повторять в дальнейшем, в обязательном порядке тренер вратарей сделает на этом акцент. К сожалению, эта ошибка стала очередной в списке тех, которые совершать недопустимо. Такое в дальнейшем по сезону может привести к потере важных очков», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

В этом сезоне Максименко сыграл 16 матчей и пропустил 19 мячей.