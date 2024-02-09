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9 февраля, 04:51

Игнатьев: «Ошибка Максименко в матче с «Ростовом» стала очередной в списке тех, которые совершать недопустимо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ошибку голкипера «Спартака» Александра Максименко в товарищеском матче с «Ростовом» (0:3).

«Это ошибка, которую нельзя повторять в дальнейшем, в обязательном порядке тренер вратарей сделает на этом акцент. К сожалению, эта ошибка стала очередной в списке тех, которые совершать недопустимо. Такое в дальнейшем по сезону может привести к потере важных очков», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

В этом сезоне Максименко сыграл 16 матчей и пропустил 19 мячей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/09/22296649.shtml?updated
Александр Максименко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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