Игнатьев: «Ошибка Максименко в матче с «Ростовом» стала очередной в списке тех, которые совершать недопустимо»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал ошибку голкипера «Спартака» Александра Максименко в товарищеском матче с «Ростовом» (0:3).
«Это ошибка, которую нельзя повторять в дальнейшем, в обязательном порядке тренер вратарей сделает на этом акцент. К сожалению, эта ошибка стала очередной в списке тех, которые совершать недопустимо. Такое в дальнейшем по сезону может привести к потере важных очков», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.
В этом сезоне Максименко сыграл 16 матчей и пропустил 19 мячей.
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|
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|7
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|
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|5
|4
|9
|18-28
|19
|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
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|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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30 тур
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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