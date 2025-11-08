«Динамо» — «Акрон»: видео голов

Московское «Динамо» дома проиграло «Акрону» в матче 15-го тура РПЛ — 1:2.

62-я минута. Дмитрий Пестряков — 0:1

80-я минута. Стефан Лончар — 0:2

88-я минута. Иван Сергеев — 1:2

«Динамо» (17 очков) продлило серию без побед в РПЛ до 5 матчей и опустилось на девятое место. «Акрон» (18) поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Тольяттинцы ни разу не уступили в последних пяти матчах чемпионата России.