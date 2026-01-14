Лещенко назвал разумным продление контракта Бабаева с «Динамо»: «В клубе у него будут комфортные условия»
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о продлении контракта полузащитника бело-голубых Ульви Бабаева.
«Разумное решение. Вокруг Бабаева было много информации, задействованы были разные силы: агенты, родственники, менеджмент. Он талантливый парень. В «Динамо» у него будут комфортные условия. Для меня его продление — это приятная новость», — сказал Лещенко «СЭ».
21-летний футболист подписал с бело-голубыми новое соглашение до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
В текущем сезоне Бабаев провел 15 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.
Новости