Кахигао: «Руководство будет помогать Карседо. «Спартак» — это семья»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао пообещал всестороннюю поддержку новому главному тренеру команды Хуану Карлосу Карседо.

«Я не знаю ни одного человека в мире, который не нуждался бы в помощи. Нуждался ли в ней Станкович? Да. Карседо? Да. Я нуждаюсь. Возможно, вам тоже нужна помощь. Мы будем помогать Карседо. Вы же не видите, что происходит за кулисами каждый день. В «Спартаке» много людей, здесь много сотрудников, которые очень профессионально делают свою работу и эту помощь оказывают. «Спартак» — это семья. Про других тренеров говорить не буду. Мне повезло, что у нас есть Карседо», — сказал Кахигао на пресс-конференции в Москве.

5 января «Спартак» объявил о подписании контракта с 52-летним испанским специалистом до лета 2028 года. С июля 2023-го Карседо возглавлял «Пафос» и впервые в истории команды вывел ее в основную стадию Лиги чемпионов.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.