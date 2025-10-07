Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» оценил шансы ЦСКА на чемпионство в текущем сезоне.

«ЦСКА главный претендент на чемпионство? Не думаю. Я очень тепло отношусь к Игорю Дивееву, Матюхе Кисляку, Ване Облякову. Очень переживаю за них. Наверное, ЦСКА и «Краснодар» более цельные команды для меня», — сказал Дзюба «СЭ» на Media Basket.

ЦСКА с 24 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.