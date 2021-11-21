Лев Лещенко: «Будет жалко, если «Динамо» отдаст молодых игроков в Европу»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

«Замечательная игра, сегодня получалось все! В конце чуть-чуть сдали, но всю игру в прессинг играть трудно. Приятно сыграл Грулев, его стоит вызывать в сборную. У нас нет ни одного хорошего нападающего, зря Карпин этим не пользуется. Молодым игрокам не стоит уходить из «Динамо» в Европу. Им нужно поиграть в России, мышечно окрепнуть, физику подтянуть. Они пока что еще не мужики, а только лишь юноши. Мне будет жалко если «Динамо» отдаст молодых игроков в Европу. Я бы на их месте еще годик поиграл в России», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Благодаря победе «Динамо» с 29 очками в 15 матчах поднялось на второе место в турнирной таблице, опередив «Сочи». «Арсенал» же занимает 14-ю строчку с 13 очками в 15 играх.