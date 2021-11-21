Сандро Шварц доволен игрой «Динамо» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о победе команды над тульским «Арсеналом» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ (5:1).

— Надо сказать, что на протяжении первого тайма владели полностью инициативой, мы доминировали территориально. Вся игра была под нашим контролем. Забили великолепные мячи, причем они были разные по своей природе. Считаю, что на протяжении 75-80 минут не отпускали хватку.

Во втором тайме забили пятый гол, к сожалению, немного сыграли пассивно, позволили сопернику забить ответный мяч. Стоит отметить, что завершили первый круг, набрав 29 очков. Виден прогресс, если сравнивать со вторым кругом прошлого сезона, когда набрали 26 очков. Находимся на правильном пути. Рад, что мы закончили круг с таким результатом.

«Динамо» с 29 очками в 15 матчах поднялось на второе место в турнирной таблице. «Арсенал» занимает 14-ю строчку с 13 очками в 15 играх.