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Лесовой: «Счастлив, что сыграл почти 90 минут спустя такое длительное время»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился эмоциями после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (3:3), в которой он впервые с июля прошлого года вышел в стартовом составе.

— Как ощущался этот матч на поле?

— Игра была без центра поля — постоянные атаки то в одну, то в другую сторону. Приходилось очень много бегать, но играть было очень интересно, — цитирует игрока сайт «Динамо»

— Вы впервые в этом году вышли в стартовом составе. Эмоционально важный для вас момент?

— Конечно, очень эмоциональный момент. Я проделал большой путь от того момента, как получил травму, до сегодняшнего дня. Так что день будет запоминающимся.

— Вы поучаствовали в третьем голе, когда отдавали пас на Смолова, на котором нарушили правила в штрафной. Как для себя оцените этот матч?

— По пятибалльной шкале поставил бы себе четверку, потому что были как хорошие моменты, так и не очень. Глобально я сегодня счастлив, потому что сыграл почти 90 минут спустя такое длительное время.

— Классно начали игру, но потом позволили сопернику сравнять счет. С чем это связано?

— Нужно отдать должное сопернику, что они не бросили играть и поддавливали нас периодически. Не могу сказать, что мы вышли на второй тайм расслабленными. Просто в футболе так бывает.

— В концовке пошел совсем уж открытый футбол. Разочарованы, что не удалось забить победный гол?

— Когда ведешь после первого тайма 3:1, то кажется, что победа в кармане. Конечно, мы разочарованы итоговым результатом, но теперь нужно готовиться к следующей игре с «Сочи».

— Судьба медалей решится в последнем туре. Классная развязка чемпионата?

— Однозначно классная. Всех болельщиков приглашаю на эту игру, чтобы они гнали нас вперед.

Источник: https://fcdm.ru/news/daniil-lesovoi-scastliv-cto-sygral-pocti-90-minut-spustia-takoe-dlitelnoe-vremia

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
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Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
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 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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