Лесовой: «Счастлив, что сыграл почти 90 минут спустя такое длительное время»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился эмоциями после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (3:3), в которой он впервые с июля прошлого года вышел в стартовом составе.

— Как ощущался этот матч на поле?

— Игра была без центра поля — постоянные атаки то в одну, то в другую сторону. Приходилось очень много бегать, но играть было очень интересно, — цитирует игрока сайт «Динамо»

— Вы впервые в этом году вышли в стартовом составе. Эмоционально важный для вас момент?

— Конечно, очень эмоциональный момент. Я проделал большой путь от того момента, как получил травму, до сегодняшнего дня. Так что день будет запоминающимся.

— Вы поучаствовали в третьем голе, когда отдавали пас на Смолова, на котором нарушили правила в штрафной. Как для себя оцените этот матч?

— По пятибалльной шкале поставил бы себе четверку, потому что были как хорошие моменты, так и не очень. Глобально я сегодня счастлив, потому что сыграл почти 90 минут спустя такое длительное время.

— Классно начали игру, но потом позволили сопернику сравнять счет. С чем это связано?

— Нужно отдать должное сопернику, что они не бросили играть и поддавливали нас периодически. Не могу сказать, что мы вышли на второй тайм расслабленными. Просто в футболе так бывает.

— В концовке пошел совсем уж открытый футбол. Разочарованы, что не удалось забить победный гол?

— Когда ведешь после первого тайма 3:1, то кажется, что победа в кармане. Конечно, мы разочарованы итоговым результатом, но теперь нужно готовиться к следующей игре с «Сочи».

— Судьба медалей решится в последнем туре. Классная развязка чемпионата?

— Однозначно классная. Всех болельщиков приглашаю на эту игру, чтобы они гнали нас вперед.