Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал удачные трансферы команды в этом сезоне

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал яркие и неудачные трансферы московского клуба в этом сезоне.

«Изидор неплохой трансфер, Кухта точно заиграет, Тикнизян очень перспективный игрок, несмотря на то, что его так сильно критиковали.

Не очень хорошо себя показывает защитник Едвай, у него уровень сильный, но, наверное, подготовка слабая. Я думаю, Бека-Бека не стоит таких денег, которые заплатили за него", — цитирует Наумова Metaratings.ru.

«Локомотив» перед последним туром занимает 6-е место в турнирной таблице. В последнем матче сезона команда в гостях сыграет с «Крыльями Советов».

После 29 туров чемпионата России московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В заключительном туре РПЛ «железнодорожники» на выезде сыграют с «Крыльями Советов» (21 мая).