Лещук рассказал о задачах «Динамо» на остаток сезона-2021/22

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал о задачах команды после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

— ЦСКА сократил отставание до одного очка. Не давит ли это? Чемпионство осталось целью на сезон?

— Задача — выигрывать в каждой игре. Получится взять чемпионство — хорошо. Не получится, есть второе место, есть кубок. Хотим забраться как можно выше.

— В кубке перед «Динамо» какая цель?

— Выигрывать в каждой игре. Какой-то конкретной задачи перед нами не ставили, например, взять чемпионство или выиграть кубок. Просто задача выигрывать и показывать хороший футбол.

— Хочется ли лично тебе играть больше за «Динамо»?

— Конечно, хочется. Но что, если у тренера такое видение. Буду работать, тренироваться. Всякие разные ситуации бывают, поэтому кто знает, как сложится.

«Динамо» осталось на второй строчке чемпионата России с 43 очками. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.