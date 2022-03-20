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Игорь Лещук — о задачах «Динамо»: «Хотим забраться как можно выше»

Лещук рассказал о задачах «Динамо» на остаток сезона-2021/22
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал о задачах команды после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

— ЦСКА сократил отставание до одного очка. Не давит ли это? Чемпионство осталось целью на сезон?

— Задача — выигрывать в каждой игре. Получится взять чемпионство — хорошо. Не получится, есть второе место, есть кубок. Хотим забраться как можно выше.

— В кубке перед «Динамо» какая цель?

— Выигрывать в каждой игре. Какой-то конкретной задачи перед нами не ставили, например, взять чемпионство или выиграть кубок. Просто задача выигрывать и показывать хороший футбол.

— Хочется ли лично тебе играть больше за «Динамо»?

— Конечно, хочется. Но что, если у тренера такое видение. Буду работать, тренироваться. Всякие разные ситуации бывают, поэтому кто знает, как сложится.

«Динамо» осталось на второй строчке чемпионата России с 43 очками. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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20.03 14:00
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