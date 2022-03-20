Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:47

Лещенко не верит в чемпионство «Динамо» после ничьей в матче с «Ростовом»

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» борьбу московской команды за чемпионство после домашней ничьи с «Ростовом» (1:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Честно говоря, сейчас это не имеет никакого значения. Нет еврокубков, абсолютно все равно, будешь ты вторым или третьим. Первое место, конечно, это престижно. Чемпионами будет «Зенит». Они на ходу, прекрасно смотрятся. ЦСКА тоже неплохо смотрятся с новичками. Единственное, что согревает, что за «Динамо» играют молодые русские игроки. Иностранцы будут разбегаться, а «Динамо» останется с хорошим молодым потенциалом», — сказал Лещенко «СЭ».

После 22 туров «Динамо» с 43 очками идет вторым. У «Зенита», лидирующего в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, в активе 48 очков. До конца чемпионата остается 8 туров. Очных встреч у команд не будет.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербия запретила на чемпионате мира флаг Косово: скандал в легкой атлетике
Двухметровая трансгендер, против которой бунтует сам Майкл Фелпс. Пловчиха Лия Томас бьет женские рекорды, не скрывая мужского прошлого
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Глебов: «У нас есть свои молодые хорошие футболисты, которым нужно где-то время, шансы»
Лаксальт: «Не вижу никаких предпосылок к уходу Шиманьски»
Игорь Лещук — о задачах «Динамо»: «Хотим забраться как можно выше»
Лаксальт: «Не сказал бы, что игра у «Динамо» плохая»
Игорь Лещук рассказал об обстановке в «Динамо»
Глебов объяснил, почему «Ростов» не смог победить «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лаксальт: «Не сказал бы, что игра у «Динамо» плохая»

Игорь Лещук — о задачах «Динамо»: «Хотим забраться как можно выше»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости