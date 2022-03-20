Лещенко не верит в чемпионство «Динамо» после ничьей в матче с «Ростовом»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» борьбу московской команды за чемпионство после домашней ничьи с «Ростовом» (1:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Честно говоря, сейчас это не имеет никакого значения. Нет еврокубков, абсолютно все равно, будешь ты вторым или третьим. Первое место, конечно, это престижно. Чемпионами будет «Зенит». Они на ходу, прекрасно смотрятся. ЦСКА тоже неплохо смотрятся с новичками. Единственное, что согревает, что за «Динамо» играют молодые русские игроки. Иностранцы будут разбегаться, а «Динамо» останется с хорошим молодым потенциалом», — сказал Лещенко «СЭ».

После 22 туров «Динамо» с 43 очками идет вторым. У «Зенита», лидирующего в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, в активе 48 очков. До конца чемпионата остается 8 туров. Очных встреч у команд не будет.