Лаксальт: «Не вижу никаких предпосылок к уходу Шиманьски»

Лаксальт заявил, что легионеры должны вернуться в РПЛ

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1) высказал свое мнение по поводу отъезда легионеров из России.

— Что вы думаете по поводу отъезда легионеров?

— Это дело каждого игрока, воспользоваться этой опцией или нет. Все должны вернуться.

— Как оцениваете судейство?

— Не могу говорить о судействе, потому что журналисты могут об этом говорить, в игроки — нет.

— Ходят разговоры, что Шиманьски может покинуть клуб. Это правда?

— Ситуация индивидуальная для каждого игрока. Я не вижу никаких предпосылок. Но ситуация может измениться.

— Вас поджимает ЦСКА.

— Да, в финальной части турнира очень интересно. Есть команды, которые борются за призовые места. Но мы должны думать о своей игре.