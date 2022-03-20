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Лаксальт: «Не вижу никаких предпосылок к уходу Шиманьски»

Лаксальт заявил, что легионеры должны вернуться в РПЛ
Мария Куцубеева
,  
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1) высказал свое мнение по поводу отъезда легионеров из России.

— Что вы думаете по поводу отъезда легионеров?

— Это дело каждого игрока, воспользоваться этой опцией или нет. Все должны вернуться.

— Как оцениваете судейство?

— Не могу говорить о судействе, потому что журналисты могут об этом говорить, в игроки — нет.

— Ходят разговоры, что Шиманьски может покинуть клуб. Это правда?

— Ситуация индивидуальная для каждого игрока. Я не вижу никаких предпосылок. Но ситуация может измениться.

— Вас поджимает ЦСКА.

— Да, в финальной части турнира очень интересно. Есть команды, которые борются за призовые места. Но мы должны думать о своей игре.

Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
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