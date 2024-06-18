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Лещенко — об уходе Смолова из «Динамо»: «У него получится! Краснодар — прекрасный город»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего бело-голубых Федора Смолова в «Краснодар».

«Я думаю, что в «Динамо» он себя особо не проявил. Может быть, только в предыдущих сезонах. В «Краснодаре» у него получится! Смолов профессиональный футболист, но мне кажется, иногда ему не хватает какой-то мотивации. У менеджмента клуба есть видение, очевидно, они рассчитывают на помощь с его стороны», — сказал Лещенко «СЭ».

Артист также высказался о сложной логистике для футболистов «Краснодара» в связи с тем, что в городе закрыт аэропорт.

«В Краснодаре тепло, хороший климат. Может быть, для его ребенка так будет лучше. А он будет мотаться, это его участь. Краснодар — прекрасный город, у них великолепная арена. Футбольная инфраструктура очень мощная. Детская школа отличная, это вообще может быть продожение для футболиста по окончании карьеры», — добавил Лещенко.

Соглашение с 34-летним Смоловым рассчитано до 30 июня 2025 года. Лучший бомбардир в истории «Краснодара» вернулся в клуб в статусе свободного агента.

С января 2022 года Смолов выступал за московское «Динамо». В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Лев Лещенко
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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