Агент Пырнэу: «Петреску хочет вернуться в Россию»

Футбольный агент Николай Пырнэу прокомментировал возможное возвращение Дана Петреску в Россию.

«Сейчас Дан находится в Румынии после того, как он покинул «Чонбук». Россия? Дан хочет вернуться, но пока нет предложений. Он не раз заявлял, что хотел бы выиграть РПЛ с каким-либо клубом. Он готов приехать», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее Петреску возглавлял в России краснодарскую «Кубань» (2010-2012, 2016) и «Динамо» (2012-2014).