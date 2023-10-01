Лещенко назвал грубой игру футболистов «Ахмата» в матче с «Динамо»: «Так нельзя»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о стиле игры футболистов «Ахмата» в матче 10-го тура РПЛ против бело-голубых (1:1).

«Столько моментов у «Динамо»! Макаров 4 раза бил по воротам. У Смолова открытый игрок стоит — а тот начинает идти в обводку. Ну один брак! Хотя игра была напряженная и очень нервная. Пусть меня простят грозненцы, но они играли грубовато. Так нельзя. Считаю, что это некрасиво. Редко даю комментарии, но смотрел этот матч в нервном состоянии. Ну невозможно, одни фолы, 18 у «Ахмата». Футбол — это же игра для болельщиков», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября. «Ахмат» в этот же день дома сыграет с «Рубином».