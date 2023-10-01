Губернатор Самарской области Азаров назвал исторической победу «Крыльев Советов» над «Спартаком»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал на победу «Крыльев Советов» над «Спартаком» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (4:0).

Для самарской команды это третья победа подряд и вторая — в РПЛ.

«Для «Крыльев Советов» это, безусловно, историческая победа, которую, я уверен, мы будем вспоминать. Я говорил раньше, что у «Крыльев» нет потолка, потому что они «Крылья», наша команда способна побеждать любого соперника. Очень рад, что сегодня было много болельщиков, которые гнали команду вперед, и она подтвердила свой класс, ведь перед этим матчем много было разговоров о том, что «Крылья» на втором месте, может быть, это стечение обстоятельств, сегодня, мне кажется, все вопросы сняты», — приводит ТАСС слова Азарова.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает пятое место. В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН», а «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 8 октября.