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Лещенко: «Если «Динамо» будет так бездарно проигрывать, то вряд ли возможны высокие места»

21:08
12 сентября. «Динамо» — «Нижний Новгород» — 1:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
12 сентября. «Динамо» — «Нижний Новгород» — 1:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение московской команды в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).

«Мне нечего сказать. Очень жалко! Было хорошее начало, неплохая игра. Били в штангу, в перекладину, но этого мало для победы. Печальная история, ничего не могу сказать. Ужасно, что Нжи не забил пенальти. Ну зачем так бить? Надо бить на силу, в таких случаях вратарь не успевает реагировать на удар. Борьба «Динамо» за высокие места? Не знаю, трудно сказать. Если они будут проигрывать так бездарно, то вряд ли», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 13-ю очками занимает четвертое место. Команда потерпела первое домашнее поражение в сезоне. У «Нижнего Новгорода» 11 очков и шестая позиция.

Динамо — Нижний Новгород

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Артем Бухаев все материалы автора

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