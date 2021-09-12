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Артур Нигматуллин: «Кержаков в перерыве спокойно говорил»

21:15
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Голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин поделился впечатлениями после матча седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1). Он рассказал, как беседовал с игроками главный тренер Александр Кержаков после первого тайма.

«Что я сейчас чувствую? Эмоциональное опустошение, — сказал Нигматуллин в эфире канала «Матч премьер». — Игра тяжело складывалась в первом тайме, но за счет характера, за счет коллектива мы смогли переломить ход матча.

Что говорил Кержаков в перерыве? Он спокойно все говорил, он понимал, что мы кипим немножко и торопимся в передачах. Отраженный пенальти? Хочу поблагодарить своего коллегу Артура Анисимова (запасного вратаря — Прим. «СЭ») за помощь".

В концовке матча Нигматуллин отразил пенальти в исполнении Клинтона Нжи. Голкипер был признан лучшим игроком матча.

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Евгений Петров все материалы автора

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