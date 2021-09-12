«Динамо» дома проиграло «Нижнему Новгороду»

«Динамо» в Москве уступило «Нижнему Новгороду» (1:2) в матче седьмого тура Тинькофф РПЛ.

На 13-й минуте Денис Макаров вывел хозяев вперед. У гостей на 61-й минуте с пенальти пробил мимо Тимур Сулейманов. Потом им удалось забить дважды — отличились Игорь Горбунов и Николай Калинский.

У динамовцев была возможность сравнять счет, но Клинтон Нжи не реализовал пенальти на 89-й минуте. Его удар отбил Артур Нигматуллин. При этом Лукас Масоэро в эпизоде, который привел к назначению 11-метрового, был удален. Пенальти был назначен после консультации с ВАР.

«Динамо» с 13-ю очками занимает четвертое место. Команда потерпела первое домашнее поражение в сезоне. У «Нижнего Новгорода» 11 очков и шестая позиция.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:2 (1:0)

Голы: Макаров, 13 (1:0). Горбунов, 75 (1:1). Калинский, 83 (1:2).

Нереализованные пенальти: Сулейманов, 61 (мимо), Нжи, 89 (вратарь)

«Динамо»: Шунин, Ордец, Варела, Лаксальт, Евгеньев, Фомин (Скопинцев, 80), Моро (Грулев, 86), Шиманьски, Макаров, Захарян, Тюкавин (Нжи, 71).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Каккоев (Могилевец, 25. Ткачук, 74), Кечкеш, Масоэро, Юлдошев (Берковский, 73), Калинский, Шарипов (Сулейманов, 46), Балай (Горбунов, 60), Эннин.

Предупреждения: Масоэро, 8. Юлдошев, 57. Варела, 72.

Удаление: Масоэро, 88.

Судьи: Мешков (Дмитров). Петросян (Ростов-на-Дону), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Турбин (Дмитров). Богач (Люберцы).

12 сентября. Москва. Стадион «Динамо».