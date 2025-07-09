Лепский перешел из «Динамо» в «Крылья Советов» на правах аренды

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский перешел в «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и включает в себя опцию возможного выкупа.

Ранее стало известно, что «Динамо» разрешило игроку пройти медосмотр и тренироваться в составе самарского клуба. 4 июня 20-летний защитник продлил контракт с московским клубом до лета 2028 года.

Лепский дебютировал за «Динамо» в сентябре 2023 года. С того момента он провел за основную команду 10 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Защитник доигрывал прошедший сезон на правах аренды в «Соколе», на счету Лепского 12 матчей в составе саратовской команды и 1 результативная передача.