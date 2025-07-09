«Сочи» объявил о переходе Игнатова

Полузащитник Михаил Игнатов стал игроком «Сочи».

Соглашение с экс-игроком «Спартака» рассчитано на 3 года. За «Сочи» Игнатов будет выступать под 8-м номером.

Игнатов находился в системе красно-белых с 2015 года и дебютировал за основную команду в сентябре 2018 года. В сезоне-2024/25 на счету 25-летнего хавбека 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В июне 2025 года футболист покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.