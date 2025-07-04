«Динамо» продлило контракт с Лепским
Защитник московского «Динамо» Иван Лепский подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Новое соглашение рассчитано на три сезона — до лета 2028 года.
Лепский дебютировал за «Динамо» в сентябре 2023 года. С того момента он провел 10 матчей, в которых отметился 1 голом. Защитник доигрывал прошедший сезон на правах аренды в саратовском «Соколе».
Источник: ФК «Динамо»
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|
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|16-16
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|
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
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Максим Глушенков
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Александр Соболев
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Иван Обляков
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|П
|
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Педро
Зенит
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|
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Маркиньос
Спартак
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|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
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Ахмат
|11
|1
|3
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|1
|3
|
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Матеус Рейс
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|1
|1
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