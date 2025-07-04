«Динамо» продлило контракт с Лепским

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение рассчитано на три сезона — до лета 2028 года.

Лепский дебютировал за «Динамо» в сентябре 2023 года. С того момента он провел 10 матчей, в которых отметился 1 голом. Защитник доигрывал прошедший сезон на правах аренды в саратовском «Соколе».