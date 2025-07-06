Лепский тренируется с «Крыльями Советов»

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский находится в расположении «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Отмечается, что в рамках переговоров о возможной аренде «Динамо» разрешило игроку пройти медосмотр и тренироваться в составе самарского клуба.

4 июня 20-летний защитник продлил контракт с «Динамо» до лета 2028 года.

Лепский дебютировал за «Динамо» в сентябре 2023 года. С того момента он провел за основную команду 10 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Защитник доигрывал прошедший сезон на правах аренды в «Соколе», на счету Лепского 12 матчей в составе саратовской команды и 1 результативная передача.