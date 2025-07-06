Лепский тренируется с «Крыльями Советов»
Защитник московского «Динамо» Иван Лепский находится в расположении «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба бело-голубых.
Отмечается, что в рамках переговоров о возможной аренде «Динамо» разрешило игроку пройти медосмотр и тренироваться в составе самарского клуба.
4 июня 20-летний защитник продлил контракт с «Динамо» до лета 2028 года.
Лепский дебютировал за «Динамо» в сентябре 2023 года. С того момента он провел за основную команду 10 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.
Защитник доигрывал прошедший сезон на правах аренды в «Соколе», на счету Лепского 12 матчей в составе саратовской команды и 1 результативная передача.
Источник: ФК «Динамо»
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|3
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|1
|3
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|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
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|
4
|Спартак
|13
|8
|2
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|25-10
|26
|
5
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|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
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|18
|
7
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|13
|4
|5
|4
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|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
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|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
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|6
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|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
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30 тур
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
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|Балтика – Динамо Мх
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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