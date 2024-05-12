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Билялетдинов: «Дзюба ещё может принести пользу «Локомотиву»

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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре железнодорожников в атаке.

«Из кардинальных изменений в игре железнодорожников я бы скорее отметил перевод Миранчука на левый фланг атаки. Он наконец-то стал стабильно появляться в стартовом составе, а не посто выходит на замену. Появилась свежесть в действиях красно-зелёных после перевода Антона налево. И если уже говорить об изменениях в игре «Локомотива», то утрата физических кондиций у Дзюбы, скорее всего, тоже сыграла свою роль. Плюс это или минус для железнодорожников — решать самому клубу. Мы лишь видим конечный продукт в матчах.

Если идёт набор очков без Дзюбы, то, наверное, плюс. Если у команды серия без побед, то получается, как минимум, какая-то нейтральная ситуация. Но раз Артём не играет, значит, не готов или есть претензии к его форме. Несмотря на его возраст, он бы мог ещё принести пользу клубу», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

«Локомотив» после 28-ми туров чемпионата России набрал 47 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице. В последнем матче красно-зеленые победили «Оренбург» (2:0).

Источник: Legalbet
Алексей Миранчук
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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10.05 16:00
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Рубин – Ростов
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Зенит – ЦСКА
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Балтика – Динамо
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12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
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