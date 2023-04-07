Лепехин не исключает, что «Локомотив» может набрать очки в матче с «Зенитом»

Ветеран «Зенита» Константин Лепехин ответил на вопрос, сможет ли «Локомотив» набрать очки в матче 22-го тура РПЛ с петербургским клубом.

«Я это допускаю, потому что «Локомотив» много матчей не проигрывает. Плюс «Зенит» совсем недавно допустил пару осечек. Это говорит о том, что хозяева могут забрать очки у питерцев. Хотя все равно гости — фавориты, и их победу я не буду воспринимать, как что-то сверхъестественное. Хозяевам не стоит думать, что «Зенит» сейчас слабее, чем был год назад или полгода. Просто так сложилось, что у питерцев возникли такие проблемы. Но на железнодорожников у «Зенита» будет особый настрой. А когда у него настрой серьезный — он легко побеждает любого соперника. Как бы здорово не играл «Локомотив», футболисты понимают, что «Зенит» — самая сильная команда России», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лепехина.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.