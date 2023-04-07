Нигматуллин: «Какой смысл «Краснодару» отдавать в аренду Сафонова? Не верю в эти слухи»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию о том, что «Краснодар» собирается отдать вратаря Матвея Сафонова в аренду в европейский клуб.

«Не верю в эти слухи. Какой смысл отдавать «Краснодару» его в аренду? Аренда — это крайне рискованный шаг. Думаю, что за этими слухами ничего не стоит. Если «Краснодар» и будет расставаться с Матвеем, то это будет прямая продажа и на выгодных условиях, но «быки» растят футболистов не для продажи, а для своих собственных нужд», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

Контракт Сафонова с краснодарским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 15 миллионов евро.