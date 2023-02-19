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Сегодня, 18:25

Бывший президент «Зенита» Туфрин: «Я не думаю, что Малком и Клаудиньо не хотят выступать за сборную Бразилии»

Алина Савинова
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Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин рассказал, как относится к тому, что бразильские игроки петербургской команды Малкомом и Клаудиньо могут получить российские паспорта.

«Мы не знаем, какие цели у игроков и у клуба в этой истории. Было это личным желанием бразильцев или их к этому подтолкнули. Хотят ли они играть за сборную России. Очень много вопросов, чтобы оценить это решение. Хотя речь пока только о намерении получить игроками российские паспорта. Я не думаю, что Малком и Клаудиньо не хотят выступать за сборную Бразилии. Тем более что они олимпийские чемпионы этой страны. Если футболисты такого уровня пополнят сборную России, это было бы неплохо. Но перспективы участия нашей сборной в международных соревнованиях сейчас неясны», — приводит «РБ Спорт» слова Туфрина.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-prezident-zenita-ne-verit-chto-malkom-i-klaudin-o-ne-hotyat-vy-stupat-za-sbornuyu-brazilii/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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