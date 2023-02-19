Футболисты ЦСКА трогательно поприветствовали Дзагоева перед товарищеским матчем против «Рубина»

Футболисты ЦСКА трогательно поприветствовали полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева перед контрольным матчем против казанцев.

32-летний Алан Дзагоев выступал за армейцев с 2008 по 2022 год.

Он включен в заявку «Рубина» на товарищеский матч против ЦСКА, но начнет матч с запасе.