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Сегодня, 18:05

Футболисты ЦСКА трогательно поприветствовали Дзагоева перед товарищеским матчем против «Рубина»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА трогательно поприветствовали полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева перед контрольным матчем против казанцев.

32-летний Алан Дзагоев выступал за армейцев с 2008 по 2022 год.

Он включен в заявку «Рубина» на товарищеский матч против ЦСКА, но начнет матч с запасе.

Алан Дзагоев
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Факел – Химки
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

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Факел

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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