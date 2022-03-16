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«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» Слуцкий о 13 спорных эпизодах в матче с «Ростовом»

Слуцкий отреагировал на видео «Рубина» с разбором судейских ошибок Мешкова в матче с «Ростовом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Рубин»
Пост Леонида Слуцкого в Instagram.
Фото Instagram
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил новый пост в Instagram, в котором прокомментировал видео клуба с разбором судейских ошибок Виталия Мешкова в матче с «Ростовом» (1:2).

«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» — написал Слуцкий.

Пост Леонида Слуцкого в Instagram. Фото Instagram
Пост Леонида Слуцкого в Instagram.
Фото Instagram

Сегодня, 16 марта, «Рубин» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить судейство Мешкова в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

После встречи между командами, которая состоялась 14 марта, главный тренер казанской команды раскритиковал работу главного арбитра матча. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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