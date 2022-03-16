«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» Слуцкий о 13 спорных эпизодах в матче с «Ростовом»

Слуцкий отреагировал на видео «Рубина» с разбором судейских ошибок Мешкова в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил новый пост в Instagram, в котором прокомментировал видео клуба с разбором судейских ошибок Виталия Мешкова в матче с «Ростовом» (1:2).

«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» — написал Слуцкий.

Пост Леонида Слуцкого в Instagram. Фото Instagram

Сегодня, 16 марта, «Рубин» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить судейство Мешкова в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

После встречи между командами, которая состоялась 14 марта, главный тренер казанской команды раскритиковал работу главного арбитра матча. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».