Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«Ушел и ушел. Я не знаю, как он работал. Судейство как было так и есть. Человек толком не успел поработать, очень мало времени прошло. Трудно оценить его работу. Сейчас надо найти кого-то из наших ребят. Мы уже испробовали много иностранцев. Думаю, нужен российский специалист. Если он не справится, то можно будет говорить об иностранцах, о каких-то знаковых людях. Все будет зависеть от обстановки», — сказал Иванов «СЭ».

Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. 15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному согласию сторон. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.