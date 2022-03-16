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Сегодня, 13:25

РПЛ опубликовала расписание 30-го тура чемпионата

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская премьер-лига опубликовала расписание заключительного, 30-го тура чемпионата-2021/22.

Тур пройдет в субботу, 21 мая, все игры начнутся в одно время — в 17.00 (мск).

Расписание 30-го тура Тинькофф РПЛ-2021/22:

21 мая (суббота)

17:00 «Краснодар» — «Ахмат»

17:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»

17:00 ЦСКА — «Ростов»

17:00 «Динамо» — «Сочи»

17:00 «Рубин» — «Уфа»

17:00 «Арсенал» — «Урал»

17:00 «Нижний Новгород» — «Зенит»

17:00 «Химки» — «Спартак»

Ранее премьер-лига выложила полное расписание матчей до конца сезона. Стали известны даты и время проведения игр с 23-го по 30-й туры.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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