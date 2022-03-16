РПЛ опубликовала расписание 30-го тура чемпионата

Российская премьер-лига опубликовала расписание заключительного, 30-го тура чемпионата-2021/22.

Тур пройдет в субботу, 21 мая, все игры начнутся в одно время — в 17.00 (мск).

Расписание 30-го тура Тинькофф РПЛ-2021/22:

21 мая (суббота)

17:00 «Краснодар» — «Ахмат»

17:00 «Крылья Советов» — «Локомотив»

17:00 ЦСКА — «Ростов»

17:00 «Динамо» — «Сочи»

17:00 «Рубин» — «Уфа»

17:00 «Арсенал» — «Урал»

17:00 «Нижний Новгород» — «Зенит»

17:00 «Химки» — «Спартак»

Ранее премьер-лига выложила полное расписание матчей до конца сезона. Стали известны даты и время проведения игр с 23-го по 30-й туры.