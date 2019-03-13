Леонид Калошин: "Планирую публиковать переговоры судей и ВАР"

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин во время тренировки судей по использованию этой технологии на стадионе "Янтарь" в Москве высказался о возможности обнародования переговоров между главным судьей и видеоассистентом при просмотре спорных эпизодов.

Например, после матча 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Реал" (5:1) было опубликовано видео, на котором арбитры при счете 1:0 в пользу каталонцев обсуждали момент с назначением пенальти в ворота "королевского клуба" за фол на форварде Луисе Суаресе.

– Насколько я знаю, в Испании переговоры были опубликованы только после класико. После остальных матчей они не публикуют, – сказал Калошин. – Более того, они опубликовали позитивный момент (нарушение правил в том эпизоде было. – Прим. "СЭ"). Очень сомневаюсь, что они опубликовали бы негативный момент.

В этой связи более показателен пример Голландии, где практически после каждого тура выкладывают минимум по одному клипу на YouTube-канале Королевского футбольного союза Голландии. Я тоже планирую это делать. Но всему свое время.

Голландия – самая продвинутая страна с точки зрения ВАР. Есть версия, в которую я охотно верю, что ВАР в первую очередь появился в Голландии. Это произошло еще в 2011 году. Изначально только они работали в этом компоненте. С 2016 года, когда ИФАБ принял решение, что эксперимент разрешается, подключились остальные страны. Они не сразу стали выкладывать эти ролики, а когда базовая система уже была устойчива.

Я за то, чтобы объяснять. Разговаривал с иностранными коллегами, они устраивают брифинги для СМИ – приходят люди перед внедрением ВАР, или уже в процессе, им доходчиво объясняют, что происходит в том или ином моменте. Они говорят, что люди то ли приходят поразвлечься, то ли спят, то ли ничего не понимают, но не задают вопросом. А потом получается искаженная информация – людям опять ничего непонятно. Здесь важен взаимный контакт – если есть какие-то вопросы, нужно их задавать и без проблем получать ответы.

А с точки зрения того, что люди высказывают недовольство по поводу каких-то ситуаций, зависит от того, какой момент. У судей еще не выработалась единая трактовка моментов. Для того, чтобы это произошло, необходимо серьезно относиться к этому аспекту и не отметать критические замечания, которые идут от футбольного сообщества. (Андрей Михайлов)

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