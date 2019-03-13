Леонид Калошин – о внедрении ВАР в России: "Это трудоемкий процесс, занимающий огромное время"

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин во время тренировки судей по использованию этой технологии на стадионе "Янтарь" в Москве сказал, что структурная подготовка по использованию системы на матчах не могла начаться раньше декабря прошлого года.

В этом сезоне ВАР планируется использовать на девяти матчах – четырех полуфиналах и финале Кубка России, а также четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.

– У вас есть определенный объем работы, который вы так или иначе выполните...

– Вопрос в том, когда мы его выполним. Нужно проделать большой объем работы в короткий промежуток времени. Мы к этому стремимся, усиленно над этим работаем. Все, что от нас зависит, мы сделаем. Дальше люди в ИФАБ и ФИФА, например, посмотрят и скажут, что что-то не устраивает.

Не то, чтобы в прошлом декабре мы начали с нуля. Начиная с декабря 2017-го у нас в том же Краснодаре было несколько офлайн-матчей. Но структурная подготовка не могла начаться раньше, потому что не было финансирования, не было подписано контрактов, не было определенности с технологическим провайдером. Еще раз – все, что от нас зависит, мы делаем. Стараемся делать это качественно. Прогресс на лицо. Видеоассистенты и судьи с каждым разом становятся все лучше и лучше. Но это трудоемкий процесс, занимающий огромное время.

Я не скептик – я оптимист, но я рационально рассуждаю. Поэтому я сказал, что шансы – 50 на 50. Но 50 процентов – это хорошие шансы. (Андрей Михайлов)

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