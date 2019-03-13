Леонид Калошин: "ВАР позволит определить истинную квалификацию судей"

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России, Леонид Калошин во время тренировки судей на стадионе "Янтарь" в Москве сказал, что для клубов в первую очередь важна единая трактовка эпизодов. По его словам, видеоасссистенты помогут уточнить уровень квалификации тех или иных судей.

– Я неоднократно говорил о том, чем хорош проект ВАР, – сказал Калошин. – Это средство, которое позволяет определить истинную квалификацию и текущий уровень судьи. Если человек принимает какое-то ошибочное решение на футбольном поле и он говорит, что не добежал, или не увидел створ, или был закрыт игроком, то мы смотрим на мониторе и понимаем причину ошибки судьи. Если человек смотрит момент на мониторе с различных ракурсов, которые дает реплей-оператор, и не может понять, что происходит, это говорит о том, что человек вообще, мягко говоря, плохо подготовлен.

Очень важна единая трактовка, ведь что в первую очередь интересует клубы – то, чтобы одинаково трактовались ключевые моменты. Речь не идет о единоборствах в центре поля. Если, допустим, команды более мастеровитые, судьи дают больше возможности побороться и поиграть в футбол. Если команды играют плохо и только стычки происходят, сажаются на свисток. Мы говорим о единой трактовке. Если вы спросите клубы, большинство ситуаций их принципиально не волнует. Что это – игра рукой и пенальти, или контакт мяча и руки, и можно продолжить игру. Они говорят нам: "Просто скажите, как это трактуется и сделайте все, чтобы это трактовалось одинаково хотя бы на протяжении одного сезона". (Андрей Михайлов)