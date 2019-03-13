Леонид Калошин: "Ни один чемпионат не застрахован от технических форс-мажоров в работе с ВАР"

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин во время тренировки судей по использованию этой технологии на стадионе "Янтарь" в Москве считает возможные технические проблемы при использовании системы форс-мажором, от которого никто не застрахован.

Во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Шальке" – "Манчестер Сити" (2:3), по данным немецких СМИ, судья не стал просматривать один из эпизодов в связи с тем, что экран на боковой линии не работал.

– От этого никто не застрахован, – сказал Калошин.

– Возможна ли какая-то подстраховка, например резервный экран?

– С технологической точки зрения это практически невозможно. Если выходит из строя кабель от мобильного центра ВАР до монитора, не важно, один монитор у тебя будет, или пять, он не будет работать. Такие ситуации бывают. Любой чемпионат, в котором уже используется ВАР, от этого не застрахован.

Конечно, технологические провайдеры стараются улучшаться с каждым годом, чтобы таких аспектов было меньше, но все может быть. Там, где используется электроника, есть не только человеческий фактор, но и технический. Это форс-мажор. (Андрей Михайлов)

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