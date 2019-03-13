Леонид Калошин оценил шансы на использование ВАР в первых матчах полуфинала Кубка России

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин во время тренировки судей по использованию этой технологии на стадионе "Янтарь" в Москве оценил шансы на получение разрешения от ФИФА и ИФАБ (Международного совета футбольных ассоциаций) использовать эту систему уже в матчах 1/2 финала Кубка России, которые запланированы на 3 и 4 апреля.

На этой стадии турнира в первых играх "Локомотив" в Москве сыграет с "Ростовом", а "Урал" в Екатеринбурге – с тульским "Арсеналом". Ответные встречи пройдут в мае, точные даты не определены.

– Чем позже по календарю матч, тем выше вероятность получения разрешения, – сказал Калошин. – Огромный объем работы нужно сделать не только с точки зрения подготовки видеоассистентов, но и организационных аспектов. Временной фактор никуда не деть. Что касается ближайших матчей 1/2 финала Кубка России, пока шансы, извините за банальность, 50 на 50.

Помимо полуфиналов Кубка России в этом сезоне использование ВАР запланировано в финале турнира, а также во время стыковых игр за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20. (Андрей Михайлов)

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