Представитель Дзюбы: «Акинфеев — большая фигура, но такие голы отменять нельзя»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман в комментарии для «СЭ» отреагировал на отмененный гол нападающего в концовке матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Нахожусь на стадионе и эмоции преобладают. На повторе, который увидел, показалось, что ничего не было абсолютно. У Артема отбирают уже третий гол. Я понимаю, что Игорь Акинфеев — большая фигура для нашего футбола, но мне кажется, надо играть в футбол и такие голы отменять нельзя. Тем более, по такой игре «Акрон» точно не заслуживал поражения», — сказал Гольдман «СЭ».

Армейцы набрали 42 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

«Акрон» не побеждает в чемпионате страны семь матчей подряд (1 ничья и 6 поражений). Команда с 22 очками находится на 10-й строчке.

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