Семак: «Энрике и Дуглас только вчера провели одну короткую тренировку. На 100 процентов они не готовы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как пауза на игры сборных сказалась на тренировочном процессе.

«Конечно, это значительно сказалось на составе и тренировочном процессе. Такова ситуация. Луис Энрике и Дуглас Сантос только вчера провели одну короткую тренировку. Но, учитывая логистику, разницу во времени — оба играли достаточно много. Конечно, на 100 процентов они сегодня не готовы», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В 23-м туре РПЛ «Зенит» принимает «Крылья Советов». На данный момент счет в матче 0:0.