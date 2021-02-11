Леонченко жестко высказался о трансфере Жалолиддинова и других сделках «Локомотива»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко в своем первом большом интервью в новой роли обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру жестко высказался о странных и крайне невыгодных для «Локо» арендных соглашениях, заключенных предыдущим руководством клуба, а также высказался о трансфере узбекского полузащитника Жасура Жалолиддинова.

— Не буду называть фамилии футболистов, но арендные соглашения должны быть как минимум выгодны обеим сторонам. Но в первую очередь тому клубу, который владеет правами на него и его подготовил. А у нас есть возможность вернуть игрока только за деньги. Более того, если он у нас заиграет, мы должны платить еще. Я уже не понимаю, кто его воспитывал! Многие соглашения были не в пользу клуба. Больше такого не будет.

— Эту фамилию назову я — Роман Тугарев. Правда ли, что вы можете вернуть его из двухлетней аренды в «Ростов» как этим летом, так и следующим, только заплатив 15 миллионов рублей?

— Не будем говорить о конкретных цифрах, но я бы назвал это бесплатной продажей. У «Ростова» есть опция в одностороннем порядке — если хотят продлить его на следующий сезон, просто подают заявление, и игрок остается у них в аренде.

— А насколько верно, что «Локомотив» платит Соломону Кверквелии, находящемуся в аренде в «Роторе», 95% (!) его зарплаты?

— Это близко к истине. Мы понимаем, что у «Локомотива» высокие зарплаты, и другому клубу осилить их тяжело. Но чтобы до такой степени... Самое главное, что ты не просто отдал защитника в аренду и продолжаешь платить ему зарплату, но и взял на его место еще одного.

— Тем более Райковича.

— Фамилия неважна. А важно то, что тем самым увеличена нагрузка на бюджет клуба. Если есть игрок, давайте выжимать из него максимум. Пусть играет в команде и отрабатывает свой контракт. И с Джорджевичем похожая ситуация. Там, правда, «Арсенал» платит чуть побольше. Зато мы купили его у «Зенита», и он у нас не играет.

— А ведь в какой-то момент у «Локо» был еще и Жалолиддинов со знаменитыми 650% агентских от суммы трансфера. Сколько всего денег клуб на него потратил?

— Цифр называть не буду. Но то, что с ним удалось расстаться, а контракт был длинный, — это уже хорошее и важное решение. К тому же Жасур — легионер, а из-за лимита мы просто не можем позволить себе иностранца, не выдерживающего конкуренцию уже сегодня. Может быть, Жалолиддинов и талантливый мальчик, но очевидно, что для развития своей карьеры он потерял это время. У него не было шансов играть в «Локомотиве», его отдали в «Тамбов», где он тоже не играл.

Мне непонятен сам принцип принятия решения. У нас большое количество своих воспитанников. Какой смысл при нынешнем лимите брать на их место перспективного парня, только из другой страны и который не может играть даже за вторую команду?

(Игорь Рабинер)

Полностью первая часть интервью с Владимиром Леонченко