«Сочи» обыграл «Ахмат» в товарищеском матче

«Сочи» в товарищеском матче победил «Ахмат» (2:1). В составе сочинцев отличились Жоаузинью и Тимофей Маргасов. У грозненского клуба забил Георгий Мелкадзе.

Товарищеский матч

«Ахмат» — «Сочи» — 1:2 (1:1)

Голы: Жоаузинью, 22 (0:1). Мелкадзе, 42 (1:1). Маргасов, 88 (1:2).

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Швец, Бериша, Исмаэл, Полярус, Мелкадзе, Алмаси.

«Сочи»: Джанаев (Н.Заболотный, 46), Терехов, Цаллагов, Заика (Маргасов, 46), Мевля, Новосельцев, Миладинович, Юсупов, Жоаузинью, Нобоа, А.Заболотный.

11 февраля.