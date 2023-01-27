Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал об обстоятельствах своего ухода из «Краснодара».

«Когда понял, что шансов в «Краснодаре» не будет? Когда вернулся из аренды в Нижнем. Потренировался, и мне сказали что-то вроде: «Оставайся, дадим тебе другой контракт, и будешь работать с основой, а играть за «Краснодар-2». Дальше в первую команду начали подтягивать молодых из «Краснодара-2», но я не стал ждать. Понимал: не хочу быть в этом клубе, перерос этот этап — и уехал. Меня позвали в «Чайку», с которой я подписал полноценный контракт», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

25-летний футболист является воспитанником «Краснодара» и провел за основную команду один матч.

В нынешнем сезоне 25-летний Гогличидзе отыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.