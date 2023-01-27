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Источник: Вера, Флорентин и Мансилья летом могут покинуть «Оренбург»

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Футболисты «Оренбурга» Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Лукас Вера могут покинуть российскую команду летом, утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, европейские и заокеанские клуб проявляют активный интерес к аргентинским игрокам. «Оренбург» не намерен расставаться с футболистами сейчас. Ожидается, что летом по каждому из них будут конкретные предложения.

25-летний Мансилья, 23-летний Флорентин и 25-летний Вера перешли в российскую команду летом 2022 года.

«Оренбург» занимает седьмое место с 25 очками в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolisty-vera-florentin-i-mansil-ya-mogut-pokinut-orenburg-letom/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

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Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Габриэль Флорентин
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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